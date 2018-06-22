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Osmaniye’de ihmal 2 can aldı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan 2 işçi çıktıkları portiften dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

22 Haziran 2018 Cuma 20:42
Osmaniye’de ihmal 2 can aldı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan 2 işçi çıktıkları portiften dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye OSB’de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45) fabrikanın dış cephesinde tadilat yapmak için bir portifle yukarıya kaldırıldılar. Emniyet kemeri olmayan iki işçinin iddiaya göre esen rüzgar sonucu portifin dengesini kaybederek sallanması sonucu aşağı düştüler. Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Kaya ve Mustafa Çimen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Selçuk Şavran/İHA)
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