Ortaköy’de eğlence merkezine silahlı saldırıda 9 gözaltı

Beşiktaş Ortaköy’de 2 ay önce motosikletle gelen şahıslar tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz 23 Ocak tarihinde gece kulübünde gelen motosiklet 2 şahıs rastgele ateş açarak saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucunda kulüptekiler etrafa kaçışırken, güvenlik görevlisi Erkan Karatekin kurşunların isabet eden etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili başlattıkları çalışmada, silahlı saldırının Şişli’de bir başka eğlence mekanının kurşunlanmasana yönelik “intikam saldırısı” olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturmada dedektifler, saldırıya karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulamaları sürüyor.

(Doğan Can Cesur /İHA)