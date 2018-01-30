Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119303
ALTIN
162.870
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3515
EURO
4.6869
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Ormanlık alanda kurulan kumar çadırına baskın

İstanbul Sarıyer’de polis ekipleri, ormanlık alanda kurulan kumar çadırına baskın düzenledi.

30 Ocak 2018 Salı 14:53

Sarıyer İlçe Emniyet ekipleri, Ayazağa’ya 5 kilometrelik ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneyi basan ekipler, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL para ele geçirdi. Çadır kumarhaneyi işleten 5 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanununa göre ceza kesildi. Polisler jeneratörle elektrik sağlandığını belirlediği çadır kumarhaneye müşterilerin de Ayazağa’dan kaldırılan servisle götürüldüğünü belirledi.

Son Güncelleme: 30.01.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
SarıyerKumar çadırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı
Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı
Eskişehir’de kumar operasyonu: 64 gözaltı
Eskişehir’de kumar operasyonu: 64 gözaltı
İzmir’deki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’deki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Van’da terör operasyonunda 9 kişiye gözaltı
Van’da terör operasyonunda 9 kişiye gözaltı
Aydın'da 17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü
Aydın'da 17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü
Avcılar'da otomobil alev alev yandı
Avcılar'da otomobil alev alev yandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim