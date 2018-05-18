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Önce taksiciler dövdü, sonra ceza yedi

İstanbul Bayrampaşa’da çağrı üzerine bir AVM’nin önüne müşteriyi almaya giden UBER sürücü, 3 taksi şoförü tarafından saldırıya uğradı. Aracına tekme, kendisine ise yumruk atıldığını söyleyen sürücü şikayetçi oldu. Sürücüye burada bir de korsan taşımacılıktan ceza kesildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:58
Önce taksiciler dövdü, sonra ceza yedi

İstanbul Bayrampaşa’da çağrı üzerine bir AVM’nin önüne müşteriyi almaya giden UBER sürücü, 3 taksi şoförü tarafından saldırıya uğradı. Aracına tekme, kendisine ise yumruk atıldığını söyleyen sürücü şikayetçi oldu. Sürücüye burada bir de korsan taşımacılıktan ceza kesildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa’da bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinden uygulamadan çağrı alan UBER sürücüsü Yılmaz Kaymakçı(53), 34 UR 6351 plakalı minibüsle müşteriyi almak için AVM’nin önüne geldi. Sürücü müşteriyi beklediği esnada UBER aracı olduğunu fark eden 3 taksici Kaymakçı’nın yanına geldi. Şahıslar burada Kaymakçı’ya küfürler ederek aracını tekmeledi. Sürücünün de karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede Kaymakçı, şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan sürücü, Yıldırım Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

“SURATIMA 2-3 KİŞİ YUMRUK ATMAYA BAŞLADI”

Olayı anlatan UBER sürücüsü Yılmaz Kaymakçı, “Akşam saatlerinde müşteri talep gönderdi. Talep üzerine AVM’ye gittim. AVM’deki taksi durağındakiler yanaştığım andan itibaren bana küfür etmeye başladı. Aracıma saldırdılar, tekmelerle kaportaları yamulttular. Suratıma 2-3 kişi yumruk atmaya başladı ve ağır küfürler ettiler. Bu olayların bu şekilde olacağı kesindir. İnsanlar konuşarak anlaşmalıdır. Fakat bunlar konuşarak anlaşmayı tercih etmiyorlar. Bu tip olaylarla anlaşmayı tercih ediyorlar. Bunların kişilikleri konusunda ben endişe duyuyorum. Bu şekilde olmasından dolayı ben insanlık adına ve mesleğim adına utanç duyuyorum” dedi.

SÜRÜCÜ BİR ŞOKTA KARAKOLDA YEDİ

Öte yandan ifade vermek için polis merkezine giden Kaymakçı bir şok da burada yedi. Polis memurlarına ifadesini veren sürücü, “UBER sürücüyüm” deyince “korsan taşımacılıktan” 3 bin lira para cezası kesildi. Aldığı cezayla neye uğradığını şaşıran sürücü, güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek saldırganların yakalanmasını istiyor.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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