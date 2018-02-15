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Önce engelli oğlunu sonra kendisini tüfekle vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kadın önce engelli oğlunu ardından kendisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

15 Şubat 2018 Perşembe 23:54
Önce engelli oğlunu sonra kendisini tüfekle vurdu

Olay, saat 20.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli oğlu Eyüp Öztürk (17) ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Seher Baş (35) cinnet getirdi. Anne, pompalı tüfekle evin mutfağında önce yüzde 99 serebral palsi hastası oğlunu, ardından silahı başına dayayarak kendini vurdu. 6 el ateş edilmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk belirlemede, anne Seher Baş ve oğul Eyüp Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seher Baş’ın bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 16.02.2018 09:32
Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleHacıkaplanlar Mahallesi 1071. SokakEyüp öztürkSeher Baş
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