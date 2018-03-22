Önce ablasını öldürdü sonra intihar etti

Edirne’de cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi önce ablasını vurarak öldürdü daha sonra aynı silahla intihar etti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabanköy’de abla kardeşin tartışması kanlı bitti. İddiaya göre, tartışma sırasında Birol B. evdeki pompalı tüfeği alarak önce ablası Nergis B.’yi öldürdü daha sonra ise kendini vurarak intihar etti.

Nergis B.’nin Antalya’nın Kuşadası ilçesinde bir hastanede çalıştığı ve köydeki evlerinde temizlik yapmak için 5 günlüğüne Edirne’ye geldiği öğrenildi. Birol B.’nin ise Balabanköy’deki evde engelli bir kardeşine baktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Sercan Ülgen /İHA)