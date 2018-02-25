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Ölümüne yolculuk !

Bursa’da bir kamyona tıka basa yüklenen eşyaların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağızlara getirdi.

25 Şubat 2018 Pazar 15:44

Bursa’da bir kamyona tıka basa yüklenen eşyaların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa’da ev eşyaları taşıyan kamyonun üstünde güvensiz bir şekilde yolculuk yapan 3 kişiyi görünce cep telefonu ile video çeken vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaş, "Ölümle burun buruna yolculuk" diye tepkisini gösterdi. Ev eşyalarıyla dolu olan kamyonun plakası görüntülerde belirlenemezken, ölümle burun buruna yolculuk yapan 3 kişiyi ve bir ev dolusu eşya taşıyan kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.

(Yusuf Ali Arslan/İHA)
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