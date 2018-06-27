Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.768
DOLAR
4.6302
STERLİN
6.0843
EURO
5.3615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ölümden saniyelerle kurtuldular

İstanbul Bahçelievler’de aracın farını tamir eden oto aksesuarcısı ve müşterisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın altında kalmaktan son andan kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03

İstanbul Bahçelievler’de aracın farını tamir eden oto aksesuarcısı ve müşterisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın altında kalmaktan son andan kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, 17 Haziran tarihinde saat 22:00 sıralarında Yenibosna Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bir araca ardından da kaldırımda far tamiri yapılan başka bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan aracın farını değiştiren oto aksesuarcısı Emre Özkan ve müşterisi Resul Güney ise aracın kendilerine doğru geldiğini görerek kaçtı ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir kişi kaputu açık aracın yanında dururken diğer bir kişi ise aracın farını değiştirmek için uğraşıyor. Tam bu esnada kontrolden çıkan aracın kendilerine doğru hızla geldiğini gören oto aksesuarcısı ve müşterisi kendilerini son anda yana doğru atıyor ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuluyor. Kaza yapan aracın sürücüsü ise aracından panik ile iniyor ve bir süre sonra yere yığılıyor. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken yapılan ölçümlerde şahsın alkollü olduğu iddia edildi.

(Volkan Kayalar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hainler 2 vatandaşı katletti
Hainler 2 vatandaşı katletti
Zonguldak’ta vahşet: köpeğe susturuculu infaz
Zonguldak’ta vahşet: köpeğe susturuculu infaz
Karısını vurup intihar etti
Karısını vurup intihar etti
Babasına bombalı paket göndermişti: 71 yıl hapis istemi
Babasına bombalı paket göndermişti: 71 yıl hapis istemi
58,5 kilo eroin ele geçirildi
58,5 kilo eroin ele geçirildi
Bu haber milyonları ilgilendiriyor
Bu haber milyonları ilgilendiriyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim