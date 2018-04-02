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Ölümden dönen öğrenciler dehşet dakikalarını anlattı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubu’ndan 71 öğrenci ölümden döndü. Tekneleri su alarak batan öğrenciler, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:19
Ölümden dönen öğrenciler dehşet dakikalarını anlattı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubu’ndan 71 öğrenci ölümden döndü. Tekneleri su alarak batan öğrenciler, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğle saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 7 kişilik mürettebat kurtarıldı. Sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na kayıtlı Mer-May teknesiyle dalış için Hamam Koyu’na doğru yola çıkan ve tekneleri su alınca 112 Acil Servis’ten yardım isteyen öğrenciler, olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Yaşadıkları korku dolu anları İHA’ya anlatan öğrencilerden Mustafa Önal, “İstanbul Sabancı Üniversitesinden geldik. Bugün ikinci günümüzdü. Sabah dalış yapmak için olayın geçtiği mevkiye intikal ettik. Daha sonra bir kaza gerçekleşti. Ufak tefek sıyrıkların dışında hepimiz iyiyiz. Olay anında teknenin ön tarafındaydık. Tekne ayrılmak için zincir alıyordu. O sırada tekne ekibinin yönlendirmesiyle herkes can yeleklerini giydi. Teknenin ön tarafına gelsin dediler. Daha sonra tekne hızlı bir şekilde battı. Henüz dalış yapmamıştık. Tekne battıktan sonra kendi çabalarımızla kıyıya ulaştık ve acil çağrı merkezinden yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi oradan sağ salim çıkardılar” diye konuştu.

“HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜN OLDU”

Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Onur Cengiz ise, henüz gezilerinin başında çok zor bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Olayın ardından çağrılarımıza yanıt veren ekiplerin yardımıyla kurtulduk. Mümkün olduğunca hızlı geldiler. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük temennimiz. 3 yıldızlı dalıcıyım. Teknenin niye battığı konusunda herhangi bir fikrim yok. Tekne battıktan sonra korkanlar oldu ancak bunun üstesinden geldik. Kıyıya ulaşmamız en fazla 15-20 dakika sürdü. Kıyıya çıktıktan sonra zaten her şey kontrol altındaydı” diyerek ölümden döndüklerini ve çok korktuklarını belirtti.

(Murat Yalçın - Bekir Tosun /İHA)
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