Ölen doktorun varlıklarını böyle ele geçirmişler

İstanbul’da 2 yıl önce ölen doktorun bankadaki paralarını ve onlarca dairesini sahte evrakla zimmetine geçiren noter katibinin de aralarında olduğu 4 kişilik şebeke çökertildi.

1990’lı yıllara kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan Hatice Güzin Göllü, iki yıl önce 16 Aralık 2015’te yaşamını yitirdi. Herhangi bir varisi bulunmayan Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira parası, 80 bin Amerikan doları ile Kadıköy Moda’da bulunan 23 daire ve bir iş hanındaki dükkanların yüzde 33’ünün bir kısmının el değiştirdiğini, bir kısmının ise el değiştirmek üzere olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, çekilen paraların ve gayrimenkullerin izini sürdü.

ŞEBEKE ÜYELERİ ARASINDA NOTER KATİBİ VE HUKUK BÜROSU ÇALIŞANI DA VAR

İddiaya göre, Hatice Güzin Göllü’nün vefatından sonra şebeke üyelerinden biri adına, yine örgüt mensubu olduğu tespit edilen noter başkatibi tarafından 38 yıl önce hazırlanmış gibi sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenerek, bankalardaki nakit paralar şebeke tarafından çekildi. Yine ölen doktora ait gayrimenkullerin sahte belgelerle örgüt üyelerinin üzerine geçirildiği ve Hatice Güzin Göllü’ye ait gayrimenkullerden kira karşılığı olarak her ay yaklaşık 60 bin lira alındığı öne sürüldü. Şebeke üyelerince sahte evraklarla el değiştiren gayrimenkullerin değerinin ise yaklaşık 25 milyon lira olduğu tespit edildi.

ŞEBEKE ÜYELERİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis, herhangi bir varisi bulunmayan kadın doktorun yaşamını yitirdikten sonra malları ile paralarının el değiştirmesini titizlikle araştırdı. Dört kişilik şebekeye ulaşan polis, yapılan detaylı incelemede, ölen Hatice Güzin Göllü’nün kimsesiz ve varisi olmadığını, Göllü’nün hayatını kaybettikten sonra bankalarda bulunan paralarını ve gayrimenkullerini üzerilerine geçiren 4 şüpheliyi tespit etti. Noter Başkatibi Ayhan K., noterde sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenen tamirci Ahmet K., hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu bulunan Tamer O.’yu tespit eden Mali Şube Polisi, dün bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GAYRİMENKULLERE TEDBİR KARARI KONULDU

Suç örgütünün faaliyetinin tespiti üzerine öncelikli olarak gayrimenkullere tedbir kararı konuldu. Yapılan çalışmalarda; imza ve el yazı örneklerinin Hatice Güzin Göllü’ye ait olmadığının tespiti için daha önce görev yaptığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden Göllü’nün 1974-1980 yıllarına ait imza yazı örneklerini isteyen polis, imza sirkülerinin sahte olduğunu belirledi. Polis 4 şüpheliyi, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına aldı.

MİLYONLARCA LİRALIK GAYRİMENKULLERİN BİR KISMI EL DEĞİŞTİRMİŞ

Polis, ölen doktorun mal varlıklarının noter Başkatibi Ayhan K.’nın düzenlediği sahte belgelerle Ahmet K. üzerine geçirildiğini, bunun da sahte ‘evlatlık belgesi’ ile sağlandığını tespit etti. Şebekenin, ölen doktora ait bankalardaki paraları çektikleri ve gayrimenkulleri hazırladıkları sahte belgelerle yasadışı olarak üzerilerine geçirildikleri belirlendi. Sahte belgelerle el değiştiren gayrimenkullerin değerinin yaklaşık 25 milyon liranın üzerinde olduğu ifade edilirken, zanlıların Göllü’ye ait gayrimenkullerden kira karşılığı olarak her ay 60 bin lira aldıkları ileri sürüldü.

ÖLEN DOKTORUN 1974 VE 1980 YILLARI ARASINDAKİ İMZA SİRKÜLERİ İNCELENDİ

Polis, belgelerin gerçekliğinin tespiti için 2015 yılında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1974-1980 yıllarına ait 44 yıllık imza yazı örneklerini temin etti. Yapılan inceleme, evlat edinme kararının sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(Sadık Kahraman /İHA)