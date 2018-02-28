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Öldüresiye dayak kamerada

Adıyaman’da alacak verecek meselesi yüzünden kovaladıkları bir adamı yakalayarak tekme tokat döven şahıslar, yerden kalkamayan adamın kafasına meyve kasasıyla vurdu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:40

Adıyaman’da alacak verecek meselesi yüzünden kovaladıkları bir adamı yakalayarak tekme tokat döven şahıslar, yerden kalkamayan adamın kafasına meyve kasasıyla vurdu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Favzi Çakmak Caddesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tartıştığı şahıslardan uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan şahıs, bir marketin önünde diğerleri tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. Şahıs daha sonra kendinden geçerek kaldırıma yığıldı. Yerde hareketsiz yatan şahsı bir süre daha dövmeye devam eden bir kişi, eline aldığı meyve kasasıyla dövdükleri şahsın kafasına vurdu.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kavgaya karışan şahıslar hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılırken, yerde yatan yaralı, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Darp neticesi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi Yunus polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(Cihan Kizir/İHA)
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