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“Olayın siyasi olduğunu düşünüyoruz”

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, içinde bulunduğu otomobilin silahla taranmasının ardından, daha önceden sosyal medyadan çok tehdit aldıklarını, olayın siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti.

09 Mart 2018 Cuma 09:08
“Olayın siyasi olduğunu düşünüyoruz”

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, içinde bulunduğu otomobilin silahla taranmasının ardından, daha önceden sosyal medyadan çok tehdit aldıklarını, olayın siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olay, 23.00 saatlerinde Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan Mircan ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Mircan ifade vermek için Fatih Polis Merkezi Amirliğine geldi. İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mircan “Olayın siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Saldırı sonrası konuşan Alperen Ocakları Başkanı Kürşar Mircan “ Bugün 20.30 gibi Sultanbeyli’de bir toplantımız vardı, 22.00’da toplantımızı bitirdik. Oradan eve giderken orman yolunda, önümüze bir araç kırdı, akabinde silah sesleri duyduk, çok sayıda ateş ettiler. Bunun üzerine biz de karşılık vermek üzere kapıyı açtık, onlar da hızlı bir şekilde gittiler. Daha önceden buna benzer bir çok olay yaşamıştık. Allaha hamdolsun, hiçbir can kaybımız yok, hiçbir şekilde yaramız yok. Daha önceden biliyorsunuz Miraç Ural’da bizi tehdit etmişti, buna benzer bir çok olay olmuştu. Daha önceden de şöforümüz yaralanmıştı. Buna benzer olaylar yaşanabiliyor” dedi.

“Sosyal medyadan çok sayıda tehdit alıyoruz”

Mircan sosyal medyadan çok fazla tehdit aldıklarını belirterek “Bir araçta üç kişi görebildik, diğer araçta kaç kişi olduklarını göremedik. Bugün için böyle bir tehdit almadık, daha önceden biz sosyal medyadan çok sayıda tehdit alıyoruz. Şahsi bir husumetimizin olduğu kimse yoktur, siyasi olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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