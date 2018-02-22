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Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Ecrin hayatını kaybettti

Adana’da ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız, okulda öğle yemeğinin ardından fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 Şubat 2018 Perşembe 11:54
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Ecrin hayatını kaybettti

Alınan bilgiye göre, dün özel bir okulda meydana gelen olayda Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı (7), okulda öğle yemeğinin ardından birden rahatsızlandı. İlk müdahalesi okulun doktoru tarafından yapılan Ecrin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Esra ve Kazım Gür çifti, kızlarının ani ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı’nın ölümüyle şok oldu. Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra öldüğü öğrenildi. Ecrin Nazlı Gür’ün cenazesi, 3 günlükken ölen ikizinin yanına defnedildi.

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
AdanaEcrin Nazlı
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