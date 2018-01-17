Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113770
ALTIN
164.308
DOLAR
3.8265
STERLİN
5.2689
EURO
4.6786
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 öğrenci öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, okul servisi ile okula giden öğrencinin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu 1 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 öğrenci öldü

Fethiye’de yaşayan ve Seydikemer Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Cemal Öztürk (17), sınıf arkadaşı Neşet Aykut’u (17) da evinden alarak motosikleti ile okula gitmek için yola çıktı. Öztürk’ün kullandığı 48 JF 005 plakalı motosiklet, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Caddesi’nde karşı yönden gelen Osman F. idaresindeki 48 S 3255 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Öztürk ile Aykut yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye’deki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Aykut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kaza haberini alan Aykut’un yakınları ve sınıf arkadaşları hastaneye koştu. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 17.01.2018 12:37
Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemerCemal öztürkNeşet AykutUğurlu MahallesiSeydikemer Anadolu Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkalı'da klima dış ünitesini güpegündüz çaldılar
Halkalı'da klima dış ünitesini güpegündüz çaldılar
Esenyurt’ta soba kaynaklı patlama oldu
Esenyurt’ta soba kaynaklı patlama oldu
Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Beyoğlu'nda pidecide oturan müşterilere silahlı saldırı
Beyoğlu'nda pidecide oturan müşterilere silahlı saldırı
Kırıkkale’de anne ile oğlu silahlı saldırıda öldü
Kırıkkale’de anne ile oğlu silahlı saldırıda öldü
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde bir ceset bulundu
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde bir ceset bulundu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim