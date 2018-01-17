Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 öğrenci öldü

Fethiye’de yaşayan ve Seydikemer Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Cemal Öztürk (17), sınıf arkadaşı Neşet Aykut’u (17) da evinden alarak motosikleti ile okula gitmek için yola çıktı. Öztürk’ün kullandığı 48 JF 005 plakalı motosiklet, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Caddesi’nde karşı yönden gelen Osman F. idaresindeki 48 S 3255 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Öztürk ile Aykut yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye’deki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Aykut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kaza haberini alan Aykut’un yakınları ve sınıf arkadaşları hastaneye koştu. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alındı.