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Öğrenciler sel nedeniyle mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağmurun yolu kapatması nedeniyle, taşımalı eğitim gören öğrenciler servisle evlerine dönerken yolun ortasında mahsur kaldı.

08 Mayıs 2018 Salı 20:22

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağmurun yolu kapatması nedeniyle, taşımalı eğitim gören öğrenciler servisle evlerine dönerken yolun ortasında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklı kırsal mahallesinde yaşandı. Taşımalı eğitim gören öğrenciler, okul servisiyle evlerine dönerken şiddetli yağışa yakalandı. Aniden bastıran sağanak yağmurun yolu kapatması üzerine 15 öğrenci okul servisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrencilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kırsal mahalleden getirilen traktöre bindirilen öğrenciler mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Öğrenciler daha sonra mahalleye götürülerek ailelerine teslim edildi.

(Mevlüt Bayraktar /İHA)
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