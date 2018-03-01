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Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Aksaray’da öğrenci servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si öğrenci 18 kişi yaralandı.

01 Mart 2018 Perşembe 10:47
Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Aksaray’da öğrenci servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si öğrenci 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ortaköy ilçesine bağlı Borucu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ortaköy ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesine öğrenci taşıyan Erdem A.(53) idaresindeki 68 FB 836 plakalı öğrenci servis minibüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrenciler, Ş.K. (15), R.A. (18), İ.K. (15), A.K. (16), K.D. (15), E.D. (16), R.K. (17), F.A. (16), M.D. (17), Y.C. (17), A.C.Y. (16), E.K. (17), F.Y. (14), O.S.Ö. (17), B.Ş. (17), A.B. (14), İ.K. (17) ile sürücü Erdem A. yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ve Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MİNİBÜSTEKİ TABURELER DİKKAT ÇEKTİ

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Erdem A. ve öğrenciler minibüsün kayarak devrildiğini söyledi.

Öğrenci velisi Menderes Ekecik ise, “Biz bu servisi 10 defa şikayet ettik. Haddinden fazla öğrenci alıyor, çocuklarda emniyet hiç yok. Hepsi ayakta gidiyor. Şikayet ettim. Dedim ki, ‘bir şey yapın, tedbirini alın. Bir servis daha verin’ ama veren falan olmadı” dedi.

Kaza sonrası yapılan incelemede minibüs içerisinde çok sayıda tabure dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can/İHA)
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