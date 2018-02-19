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Öğrenci servis aracına pompalı tüfekle ateş etti

Adana’da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti. 

19 Şubat 2018 Pazartesi 10:12
Öğrenci servis aracına pompalı tüfekle ateş etti

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Arık (25) kız meselesi yüzünden içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarında beklemeye başladı. Servis aracı geldiği sırada Arık peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti. Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel’in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı. 

POLİSE ATEŞ AÇTI, FIRINCILARI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ 

Bu orada, olayı öğrenen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada zanlı bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Polise de ateş etmeye devam etti. Polis de zanlıya karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde zanlının ağzına sıkarak intihar ettiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da zanlının kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi. 

VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU 

Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Okul yöneticileri de başka bir servis aracı göndererek öğrencilerini aldırdı. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Sürücü Yüksel, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 19.02.2018 10:50
Anahtar Kelimeler:
Adanaöğrenci Servisine AteşYüreğirAykut ArıkKaracaoğlan Mahallesi
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