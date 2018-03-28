Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı
Çorum - Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önce yol kenarında bulunan ağaçlara, ardından da bir işletmenin duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
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Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul - Beşiktaş’ta, iddiaya göre gece kulübüne alınmayan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine saldırgan ölürken 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
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Cinayet mi kaza mı ?
Buenos Aires - Arjantin’in Buenos Aires şehrinde cinayet gibi bir olay yaşandı.
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Köy evinin yıkımı kötü bitti
Guizhou - Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü(İHA)