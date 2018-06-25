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Öfkeli enişte 7 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen 7 kişiyi yaraladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 20:29
Öfkeli enişte 7 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen 7 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ferhat Ç. eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de şahsın evine gitti. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokaktaki kayınbiraderlerine ateş açtı. Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)
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