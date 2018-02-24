Odunluk kavgasında bir aile katledildi

Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında odunluk nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile Zeki B. arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk nedeniyle bulunan husumet bugün kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre, Zeki B.’nin oğlu Onur B. yanındaki tüfekle, kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye B.’ye arka arkaya ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Emine, Taşkın, Zekiye ve Ayhan B. olay yerinde hayatlarını kaybederken, olay sonrasında çıkan arbedede Ayhan B.’nin babası Mehmet ile yeğeni Soner ve zanlı Onur B., ağabeyi Mustafa ve babası Zeki B. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner ve Mehmet B.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın zanlısı Onur B. ise gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Bolu Valisi Aydın Baruş, Seben Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, akşam saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bu akşam maalesef üzücü bir olay yaşadık. Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın 2 aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike taşıyan yok. İlimizde hiç beklemediğimiz bir olay. Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutları ile soruşturuluyor" dedi.

(Faruk Çidem/İHA)