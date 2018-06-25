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O sapık tutuklandı !

Sultangazi’de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 21:31
O sapık tutuklandı !

Sultangazi’de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Gazi Mahallesi’nde 9 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğu, evde yalnız olduğu sırada kapısına gelen eski komşuları R.Y.’nin cinsel saldırısına uğramıştı. Zorla eve girmeye çalışan R.Y.’yi ve tacizlerini cep telefonuna kaydeden çocuk durumu annesine bildirince şikayet üzerine polis ekipleri R.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıplara karışan R.Y.’nin bulunması için özel ekip kurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip, zanlının gidebileceği muhtemel yerleri ve görüşebileceği yakın çevresini takibe aldı. Kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı ev tespit edilen R.Y., 23 Haziran Cumartesi günü düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, “Alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen R.Y., "cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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