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O sapık için 66 yıl hapis cezası istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere iki ayrı suçtan toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

20 Şubat 2018 Salı 14:00
O sapık için 66 yıl hapis cezası istendi

Cumhuriyet Savcısı, ‘savunmasız yavrucağa karşı vicdan ve merhamet niteliklerinden ayrılmış’ diye nitelendirdiği şüphelinin, yaptığı eylemleri nedeniyle en üst sınırdan ceza verilmesini ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde 10 Şubat’ta, bir düğünde 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

“EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN, TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASIN"

Cumhuriyet Savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, “Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını” isteyerek en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Şüpheli hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu’nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi.

Hazırlanan iddianame de dava açılmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Son Güncelleme: 20.02.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinsel IstismarCinsel SuçlarTacizSedat KeserLevent MahallesiYüreğir
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