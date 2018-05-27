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O kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana’da iş yerinin önüne aracın park edilmesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:58

Adana’da iş yerinin önüne aracın park edilmesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

22 Mayıs’ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana gelen olayda İsa S., pikabını Hasan A’.ya ait marketin önüne park etti. Hasan A., aracını başka yere koymasını isteyince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgaya Hasan A.’nın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit A. da karıştı. Kavga sırasında İsa S.r, yanındaki tabancayı çıkarıp A. ailesinden 5 kişiyi vurdu. Seken kurşunlar pazarda tezgah kuran Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güneden’e de isabet etti. A. ailesinin bireyleri de pazarda satılan baltaları alarak, İsa S. ve babası Cuma S.’ye saldırdı. İsa S. ve Cuma S., balta ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin A. ve kardeşi Kerem A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavganın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA)
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