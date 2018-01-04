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Nöbetçi eczaneden bıçakla gasp yapan şahıs tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’ndeki bir nöbetçi eczaneden bıçaklı gasp yapan saldırgan, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:49
Nöbetçi eczaneden bıçakla gasp yapan şahıs tutuklandı

Olay, gece saatlerinde İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’ndeki nöbetçi eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içeride kimsenin bulunmadığı bir anda eczaneye elinde bıçakla gelen ve yüzünü kapüşonla kapatan G.K. (26) bıçağını eczane çalışanına doğrultarak tehditte bulundu. Gaspçının tehdidi üzerine eczane çalışanı yazar kasayı açtı. G.K., yazar kasadan paraları alıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Eczane çalışanı gerçekleşen gasp olayının ardından durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro ekiplerince başlatılan çalışma sonucu güvenlik kamerasından tespit edilen G.K., kıskıvrak yakalandı. Basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından da arandığı belirlenen G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eczanede yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme: 04.01.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
AydınIncirliova Nöbetçi EczaneAcarlar Mahallesi Nöbetçi Eczane
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