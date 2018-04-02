Nöbetçi eczane ararken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da gece saatlerinde çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczane arayan baba, gece yolda bekleyen bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Olay, dün gece saat 11.00 sularında Murat paşa ilçesi Aşıkveysel Caddesi ile Gazi Bulvarının birleştiği alt geçidin altında meydana geldi. Çocuğu aniden hastalanan baba Ali K., çocuğunu hastaneye kaldırdıktan sonra hastane çıkışı nöbetçi eczane aramaya başladı. Nöbetçi eczane ararken üst geçidin altına gelen baba, yolda bir kişinin kendisine dur işareti yaptığını gördü. Ali K. ise durumundan şüphelendiği kişinin ‘dur’ işaretine aldırmadan yoluna devam etti. Ali K.’nin durmadığını gören kişi ise elinde olan taşı ön cama diğer elinde olan büyük taşı ise arka cama attı. Arabanın arka camı darbe sonrası paramparça olarak kullanılamaz hale geldi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise giderek şikayetçi olan Ali K. ise şunları söyledi:

"Gece gece korktuğum için durmadım. Durmadığımı görünce önce ön cama sonra arka cama büyük taş attı. Ben de olay yerinden kaçtım. Arka camım kullanılamaz hale geldi. Konunun takipçisi olacağım. Umarım polisimiz en kısa sürede bulur."

Polis ekipleri Ali K.’nin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı.

(İHA)