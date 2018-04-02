Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Nöbetçi eczane ararken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da gece saatlerinde çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczane arayan baba, gece yolda bekleyen bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:19
Nöbetçi eczane ararken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da gece saatlerinde çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczane arayan baba, gece yolda bekleyen bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Olay, dün gece saat 11.00 sularında Murat paşa ilçesi Aşıkveysel Caddesi ile Gazi Bulvarının birleştiği alt geçidin altında meydana geldi. Çocuğu aniden hastalanan baba Ali K., çocuğunu hastaneye kaldırdıktan sonra hastane çıkışı nöbetçi eczane aramaya başladı. Nöbetçi eczane ararken üst geçidin altına gelen baba, yolda bir kişinin kendisine dur işareti yaptığını gördü. Ali K. ise durumundan şüphelendiği kişinin ‘dur’ işaretine aldırmadan yoluna devam etti. Ali K.’nin durmadığını gören kişi ise elinde olan taşı ön cama diğer elinde olan büyük taşı ise arka cama attı. Arabanın arka camı darbe sonrası paramparça olarak kullanılamaz hale geldi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise giderek şikayetçi olan Ali K. ise şunları söyledi:

"Gece gece korktuğum için durmadım. Durmadığımı görünce önce ön cama sonra arka cama büyük taş attı. Ben de olay yerinden kaçtım. Arka camım kullanılamaz hale geldi. Konunun takipçisi olacağım. Umarım polisimiz en kısa sürede bulur."

Polis ekipleri Ali K.’nin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına minarenin külahını uçurdu
Fırtına minarenin külahını uçurdu
’Fethiye açıklarında 70 kişilik bot battı’ ihbarı yapıldı
’Fethiye açıklarında 70 kişilik bot battı’ ihbarı yapıldı
Terör örgütünün kaçak sigara deposuna baskın
Terör örgütünün kaçak sigara deposuna baskın
Saldırgan köpeği polis kurşunu bile durduramadı
Saldırgan köpeği polis kurşunu bile durduramadı
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü
Yangını görünce bayıldı
Yangını görünce bayıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim