Niğde’de FETÖ’den 14 gözaltı

Niğde merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve öğretmenlerin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Ankara ve İstanbul’da operasyon düzenledi.
Aralarında muvazzaf subay, öğretmen ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.(Yasin Esen /İHA)