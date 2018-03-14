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Niğde şehidine veda

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz memleketi Niğde’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

14 Mart 2018 Çarşamba 19:09
Niğde şehidine veda

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz memleketi Niğde’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tank bakımı esnasında tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan 21 yaşındaki Piyade Çavuş Yusuf Yavuz için Niğde Kızılören köyü meydanında tören düzenlendi. Teskeresine 45 gün kala şehit düşen Yusuf Yavuz’un Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak merkeze bağlı Kızılören köyünde bulunan baba ocağına getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Hanifi, annesi Sibel ve kız kardeşi Kübra gözyaşlarına boğuldu. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından şehit Yusuf Yavuz dualarla köy mezarlığına defnedildi.

(Yasin Esen /İHA)
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