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Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

03 Haziran 2018 Pazar 23:51
Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçe girişinde gitmekte olan 06 VDP 24 plakalı araç ile ters yönden gitmekten olan 34 DB 3616 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında 06 VDP 24 plakalı araçta bulunan Kıymet Koca hayatını kaybederken, aynı araç içerisinde bulunan içerisinde 3 çocuğun bulunduğu 7 kişi ile kazaya sebep olan 34 DP 3616 plakalı araç içerisinde bulunan karı koca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir - Acıgöl yolu kaza sonrasında yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da kaza yerinde yaralanan çocukların başından ayrılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

(Coşkun Sağlamdin - İsa Saatçioğlu/İHA)
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