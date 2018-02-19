Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116326
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7589
STERLİN
5.2729
EURO
4.6687
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Nehirde ayağına zincirle ağırlık bağlanmış erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehrinde ayağına zincirle ağırlık bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

19 Şubat 2018 Pazartesi 10:36
Nehirde ayağına zincirle ağırlık bağlanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Türk Çaybaşı mevkinden geçen Sakarya Nehrinde ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan bir erkek cesedi su yüzeyine çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarmaya haber verilmesiyle birlikte ceset nehirden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin omzundan vurularak, ayağına zincirle ağırlık bağlanmak suretiyle çürümesi için nehre atıldığı belirtildi. Cesedin çürümeye başladığı ancak cesedin cebindeki kimlikten Ercan Demiral’a ait olduğu anlaşıldı. Öte yandan Ercan Demiral için yakınları iki ay önce İstanbul Üsküdar’da kayıp ilanı verdiği bilgisine ulaşıldı.

Son Güncelleme: 19.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
SakaryaArifiyeErkek CesediErcan Demiral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 yaşındaki Ecem Balcı'nın katil zanlısı tutuklandı
17 yaşındaki Ecem Balcı'nın katil zanlısı tutuklandı
Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı
Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı
Öğrenci servis aracına pompalı tüfekle ateş etti
Öğrenci servis aracına pompalı tüfekle ateş etti
Kağıthane'de sokak ortasında silahlı çatışma
Kağıthane'de sokak ortasında silahlı çatışma
Tokat'ta yanan otomobildeki 5 kişi öldü
Tokat'ta yanan otomobildeki 5 kişi öldü
Define sevdası 2 kişinin ölümüne neden oldu
Define sevdası 2 kişinin ölümüne neden oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim