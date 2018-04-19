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Naji Sharifi Zindashi mahkemeye sevk edildi

İstanbul’da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:59
Naji Sharifi Zindashi mahkemeye sevk edildi

İstanbul’da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılık işlemlerinin ardından Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında “Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma” suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

(İHA)
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