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Naftalin kokusundan etkilenen 12 öğrenci hastanelik oldu

Kayseri’de ders sırasında naftalin kokusundan etkilenen 12 öğrenci hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 11:17
Naftalin kokusundan etkilenen 12 öğrenci hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda ders sırasında öğrenciler, iddiaya göre, sınıflarda yayılan naftalin kokusundan etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından 12 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenciler, ders sırasında kalorifer peteklerinin altından yayılan kokuyla birlikte rahatsızlandıklarını söyledi. Olayın ardından polis ve yetkili birimler, okulda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
Naftalin KokusuKayseriHürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiMelikgazi
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