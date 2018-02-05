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Mutfaktaki patlama büyük maddi hasara yol açtı

Eskişehir’de bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebepten yaşanan patlama, büyük maddi hasara yol açtı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:28
Mutfaktaki patlama büyük maddi hasara yol açtı

Eskişehir’de bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebepten yaşanan patlama, büyük maddi hasara yol açtı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta sabah saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Oğuzhan Esgünoğlu’na ait bir dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın evi tamamen sararken, dumanlar da binaya yayıldı. O sırada patlamanın olduğu dairede kimsenin olmaması olası bir kötü durumun önüne geçerken, binada yaşayan 7 kişi ile bir itfaiye çalışanı dumanlardan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ikamette maddi zarar meydana gelirken, patlamanın buzdolabından kaynaklandığı iddia edildi.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

Son Güncelleme: 05.02.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
EskişehirMutfakta PatlamaMaddi Hasar
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