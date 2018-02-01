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Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı

Güngören’de gündüz vakti kimliği belirsiz bir kişi müşteri kılığında girdiği markette kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:35
Müşteri kılığında girdiği markette cep telefonu çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Güngören’de bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi yol üzerindeki markete müşteri kılığında girdi. Bir süre rafların önünde vakit geçiren şüpheli kişi daha sonra kasanın bulunduğu bölüme doğru yöneldi. Kasanın başında duran görevliyi bir taraftar gözetlerken bir taraftan da market görevlisiyle konuşan hırsız, kasanın başında kimsenin olmadığını gördüğü sırada harekete geçti. Kasanın önünde bir kez daha etrafı süzen şüpheli kimsenin olmadığından emin olduktan sonra, önce kasayı açmayı denedi, kapalı olduğunu anlayınca da hemen kasanın yanında bulunan cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. İlçe içerisindeki ayrı ayrı marketlere dadanan hırsız ilçe esnafını canından bezdirirken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli bir kişi müşteri kılığında markete giriyor ve rafları incelemeye başlıyor. Bir süre etrafı süzen şüpheli market içerisinde kasanın olduğu bölüme yöneliyor. Market çalışanıyla bir süre ürünle ilgili bilgi alırken bir taraftan da kasanın başındaki görevliyi kontrol eden şüpheli kasanın yanına gittiği görülüyor. Kasanın başına geldiğinde bir kere daha etrafı kontrol ettikten sonra kasanın yanındaki cep telefonunu alıp kaçması görüntülere yansıyor.

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