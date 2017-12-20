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Müşteri gibi girdi, kasadan 4 bin TL’yi alıp kaçtı

İstanbul Beykoz’da müşteri gibi girdiği market çalışanının dışarı çıkmasını fırsat bilen genç kız, kasadaki 4 bin lirayı çaldı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:31
Müşteri gibi girdi, kasadan 4 bin TL’yi alıp kaçtı

Geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir markete gelen genç kız, market çalışanının dikkatini dağıtmak için reyonlarda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra kasadaki görevlinin dışarı çıktığını gören şüpheli kasaya yöneldi. Market içerisinde kimsenin olmadığından emin olan genç kız, kasayı açarak içinde bulundan yaklaşık 4 bin lirayı cebine doldurdu. Daha sonra reyonlarda bulunan pahalı ürünlere yönelen şüpheli onları da alarak ceketinin içine yerleştirdi. Zaman zaman kapıyı yoklayan ve market çalışanı yanına geldiği zaman sohbet eden genç kızın rahat tavırları pes dedirtti. Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZIN SOĞUKKANLILIĞINI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlığın ardından kasa görevlisinin içeri geldiğini gören şüpheli soğukkanlılığını koruyarak aldığı sakızları kasaya bıraktı. Sakızların parasını veren şüpheli bir süre de kasa görevlisiyle sohbet etti. Sohbetin ardından marketten çıkan şüpheli kayıplara karıştı.

Market çalışanı ise yaşananlardan habersiz kasayı açtığında şoka uğradı. Kasada para olmadığını gören çalışan güvenlik kameralarını incelediğinde 20 yaşlarında genç bir kızın kasayı boşalttığını gördü. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler hırsızlığı gerçekleştiren genç kızın kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan araştırmada marketten 4 bin lira nakit para ve bin lira değerinde ürün çalındığı anlaşıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2017 09:51
Anahtar Kelimeler:
BeykozSoygunHırsızlık
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