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Muş Varto'da terör operasyonu: 9 kişiye tutuklama

Muş’un Varto ilçesinde “sözde özerklik/özyönetim” ilanına katıldıkları tespit edilen 10 kişi ile Mezopotamya Haber Ajansında muhabirlik yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınırken, şahıslarda 9’u tutuklandı.

26 Aralık 2017 Salı 11:08
Muş Varto'da terör operasyonu: 9 kişiye tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda 2015 yılında ilimiz Varto ilçesinde ‘sözde özerklik/özyönetim’ ilanına katıldıkları tespit edilen 10 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda; örgütün sözde ‘Değer Ailesi’ olarak belirlediği liste, ‘Sözde Halk Meclisi’ olarak belirlediği liste ve PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve sorumluların bulunduğu liste ele geçirilmiştir. Ayrıca, KCK/TM alan yapılanmasına bağlı olan ‘Basın Komitesi’ içerisinde faaliyet yürüten ve yurt dışında yayın yapan Mezopotamya Haber Ajansında muhabirlik yaptığı tespit edilen Seda kod adlı bir şahıs ile birlikte 11 kişi gözaltına alınmıştır. Adli makamlarca 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
Muş VartoTerör Operasyonu Muş
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