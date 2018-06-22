Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Muğla’da karayolu 3 saat trafiğe kapandı

Muğla’nın Sakartepe rampasında cam yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana gelen kazada karayolu iniş istikameti üç saat süreyle trafiğe kapatıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 23:27
Muğla’da karayolu 3 saat trafiğe kapandı

Muğla’nın Sakartepe rampasında cam yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana gelen kazada karayolu iniş istikameti üç saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Raif Alim yönetimindeki 35 HE 4077 kamyon, İzmir’den yüklediği camları Marmaris’e götürmek için seyir halinde iken Sakartepe rampasından iniş yaparken virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarparak karayolunun ortasında yan devrildi. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondaki camlar kaza sonrası karayoluna ve çevreye yayılması nedeniyle Marmaris ve Fethiye gidiş yönü trafik akışı Ula ilçesinden Karabörtlen Mahallesi istikametine yönlendirildi.

Kaza yerine sevk edilen karayolları ekipleri yola saçılan cam kırıklarını temizlerken, çekici ile yola devrilen kamyon üç saatlik bir çalışmanın ardından çekilmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açıldı.

(Bekir Tosun/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Ambalaj fabrikasında yangın
Ambalaj fabrikasında yangın
Adil Öksüz’ün bacanağı yakalandı
Adil Öksüz’ün bacanağı yakalandı
Çalamadıkları motoru ateşe verdiler
Çalamadıkları motoru ateşe verdiler
E-5’te pompalı tüfekli maganda dehşeti
E-5’te pompalı tüfekli maganda dehşeti
İstanbul’da narkotik operasyonu; 2 gözaltı
İstanbul’da narkotik operasyonu; 2 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim