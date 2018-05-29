Motosikletli trafik magandası yeniden sahnede

İstanbul’un çeşitli noktalarında tek tekerlek üstünde seyreden motosikletli genç, bu kez Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın altını üstüne getirdi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında kuralları hiçe sayarak hem kendi hem arkasındaki hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan motosikletli genç, yine trafik terörü estirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletli genç, trafikte tek teker üstünde metrelerce seyir etti. Arkasındaki arkadaşıyla beraber araçların arasında kontrolsüz bir şekilde giden genç, medyaya yansıyan görüntülere rağmen terör estirmeye devam ediyor. Çift kişiyle İstanbul’un bulvar ve caddelerinde şov yapan genç, kameralara saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)