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Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti

İstanbul Mecidiyeköy’de bir grup motosikletlinin trafikte yaptığı tehlikeli şov kazayla bitti. Seyir halinde aniden durarak motosikletin arka tekerleğini havaya kaldıran şahıs, ölümden döndü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:54
Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti

İstanbul Mecidiyeköy’de bir grup motosikletlinin trafikte yaptığı tehlikeli şov kazayla bitti. Seyir halinde aniden durarak motosikletin arka tekerleğini havaya kaldıran şahıs, ölümden döndü.

Mecidiyeköy’de geçtiğimiz hafta meydana gelen motosiklet kazası saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan bir grup motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti. Aniden durarak arka tekerleğini havaya kaldırmaya çalışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Motosikletle birlikte yola savrulan sürücünün yardımıma diğer motosiklet sürücüleri koştu.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grup motosikletli akan trafikte tehlikeli bir şekilde seyir alıyor. Sürücülerden bir tanesi motosikletin arka tekerleğini havaya kaldırıyor. Ancak dengesini sağlayamayan sürücü, motosikletiyle birlikte devriliyor. Sürücünün yardımına arkadaşları koşuyor.

(İHA)
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