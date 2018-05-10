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Motosikletli maganda kamerada

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde akrobatik hareketler yapan motosikletlinin hem kendi hem de sürücülerinin canını tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
Motosikletli maganda kamerada

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde akrobatik hareketler yapan motosikletlinin hem kendi hem de sürücülerinin canını tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü, akan trafikte tek teker üzerinde metrelerce seyretti. Arkasındaki kişiyle akrobatik hareketler yapan motosikletli, hem onun hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Korku dolu o anları ise motosikletlinin arkadaşı anbean kaydetti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izledi.

BARBAROS BULVARI’NDA DA AYNISINI YAPTI

Öte yandan Sarıyer İstinye, E-5 Karayolu gibi birçok yerde tek teker üzerinde giden motosiklet genç, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun olduğu saatte de akrobatik hareketler yaptı. Çevresindeki sürücülere aldırış etmeyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosikletli genç tünelde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafikte metrelerce seyir ediyor. Diğer görüntülerde ise arkasına arkadaşını alan genç, bu şekilde de yine trafikte tek teker gidiyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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