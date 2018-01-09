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Motosikletle çekyatı böyle taşıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, motosikletiyle çekyat taşıdı.

09 Ocak 2018 Salı 10:23

Yalıkavak Mahallesi'nde motosiklet üzerinde çekyat koltuğu taşıyan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı. Çekyatı motosikletine yükleyen sürücünün bu tehlikeli hareketi başka bir motosiklet sürücüsü tarafından an be an kaydedildi. Motosikletine yüklediği koltuğu güçlükle taşımaya çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu ise bu kadarına pes dedirtti. Motosiklet koltuğu yerine çekyatın üzerine oturarak yolculuk yapan sürücü zaman zaman ise kontrolü kaybetti. Yolda zikzaklar çizerek giden motosikleti güçlükle süren vatandaş kendi tehlikeye atması da dikkatlerden kaçmadı.

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumYalıkavakMotosiklet çekyat Taşıdı
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