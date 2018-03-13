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Motosikletin çarptığı kadının ayağına fren pedalı saplandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir motosikletin çarptığı kadının ayağına, motosikletin fren pedalı saplandı.

13 Mart 2018 Salı 18:54
Motosikletin çarptığı kadının ayağına fren pedalı saplandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir motosikletin çarptığı kadının ayağına, motosikletin fren pedalı saplandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde hastaneye giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının ayağına motosikletin fren pedalı saplandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kadının ayağına saplanan fren pedalını spiralle keserek çıkardı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
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