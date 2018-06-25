Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli-Devrek karayolu Süleymanbeyler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Satılmış K. idaresindeki 67 TF 305 plakalı hafifi ticari kamyonet, Özgür Uyucu idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada hafif ticari kamyonette bulunan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Nermin K.’nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

(Vedat Kılıç/İHA)