Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 ölü

Adana’da sulama kanalına düşen motosiklette bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet direksiyon hakimiyetini yitirince sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri biri kadın iki kişinin öldüğünü belirledi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şahıslar otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)