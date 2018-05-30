Montta 75 bin TL’lik uyuşturucu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mont astarının içine gizlenmiş, piyasa değeri 75 bin TL’lik 380 gram morfin maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran plakalı bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisini almaları üzerine Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki Mercan yol kontrol noktasında yaptıkları uygulamada İran dan İstanbul’a sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüs şoförü S.F’ye ait montun astarı arasında sigara paketlerinin içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 75 bin TL olan 380 gram ağırlığında morfin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu şüpheli S.F. isimli şahıs hakkında TCK. Madde 188 “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan S.F. gözaltına alındı.

Ele geçirilen morfin isimli uyuşturucu madde ise Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

(Abdullah Aslan/İHA)