Mobilya fabrikasından 233,2 kilo eroin çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde polis ekiplerinin bir mobilya fabrikasına yaptığı operasyonda 233 kilo 238 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın yönettiği operasyonda bir mobilya fabrikasında arama yaptı. Yapılan aramalarda mobilyalara zulalanmış 304 paket halinde 233 kilo 238 gram eroin maddesi ele geçirildi. Mobilya şirketinin, anlaştığı uluslararası nakliye yapan tır şirketleri aracılığı ile uyuşturucu maddeleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönderdiği belirlenirken, olayla ilgili H.E. (40), O.K. (31) ve İ.E. (60) yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişi hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)