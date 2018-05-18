Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102204
ALTIN
185.470
DOLAR
4.4793
STERLİN
6.0418
EURO
5.2762
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mobil kaçak akaryakıt istasyonuna suçüstü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele amacıyla tüm kolluk birimlerinin katılımıyla kurulan Akaryakıt Özel Ekibi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tıra kaçak akaryakıt aktarımı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:26
Mobil kaçak akaryakıt istasyonuna suçüstü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele amacıyla tüm kolluk birimlerinin katılımıyla kurulan Akaryakıt Özel Ekibi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tıra kaçak akaryakıt aktarımı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde kurulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından Ankara’da faaliyet gösteren atık yağ firmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan ilçesinde bir atık yağ tesisi Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin de katılımıyla izlenmeye başlandı. Tesisten çıkan araçlar takibe alındı ve bir minibüsün Ankara Lojistik Üssü’ndeki bir tırın yanında durduğu görüldü. Minibüs sürücüsünün araçtan indiği ve yük taşıma bölmesinde bulunan tanktan tıra hortum düzeneğiyle bağlantı yaptığının görülmesi üzerine harekete geçen ekipler, şahısları akaryakıt aktarımı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında minibüsün yanında park halindeki başka bir minibüsün sürücüsünün de bir an önce araca binerek hareket etmeye çalıştığı fark edildi. Gümrük muhafaza personeli derhal müdahale ederek sürücüyü araçtan indirdi ve yaptığı aramada yük taşıma kısmında benzer bir aktarım düzeneğinin bulunduğunu belirledi. Yürütülen çalışmalar hakkında Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, her iki minibüs içerisindeki seyyar tanklarda bulunan 2,5 ton kaçak akaryakıta el konuldu. Tır sürücüsü M.Z.K., minibüs sürücüleri N.C.D. ve İ.T. ile tanklarda bulunan kaçak akaryakıtın sahibi olduğunu beyan eden Gürcistan uyruklu M.K.’nin ifadeleri alındı.

Atık yağ tesisinde gerçekleştirilen denetimde alınan numuneler analiz amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(Ayşe Üngör/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komiserlik sınav sorularını dağıtan FETÖ’cülere operasyon
Komiserlik sınav sorularını dağıtan FETÖ’cülere operasyon
13 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
13 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
Irak sınır boyuna obüs sevkıyatı
Irak sınır boyuna obüs sevkıyatı
Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi
Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi
Ev sahibini itip Ukrayna’dan getirilen köpeği çaldılar
Ev sahibini itip Ukrayna’dan getirilen köpeği çaldılar
Önce taksiciler dövdü, sonra ceza yedi
Önce taksiciler dövdü, sonra ceza yedi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim