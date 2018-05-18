Mobil kaçak akaryakıt istasyonuna suçüstü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele amacıyla tüm kolluk birimlerinin katılımıyla kurulan Akaryakıt Özel Ekibi, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tıra kaçak akaryakıt aktarımı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde kurulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından Ankara’da faaliyet gösteren atık yağ firmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan ilçesinde bir atık yağ tesisi Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin de katılımıyla izlenmeye başlandı. Tesisten çıkan araçlar takibe alındı ve bir minibüsün Ankara Lojistik Üssü’ndeki bir tırın yanında durduğu görüldü. Minibüs sürücüsünün araçtan indiği ve yük taşıma bölmesinde bulunan tanktan tıra hortum düzeneğiyle bağlantı yaptığının görülmesi üzerine harekete geçen ekipler, şahısları akaryakıt aktarımı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında minibüsün yanında park halindeki başka bir minibüsün sürücüsünün de bir an önce araca binerek hareket etmeye çalıştığı fark edildi. Gümrük muhafaza personeli derhal müdahale ederek sürücüyü araçtan indirdi ve yaptığı aramada yük taşıma kısmında benzer bir aktarım düzeneğinin bulunduğunu belirledi. Yürütülen çalışmalar hakkında Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, her iki minibüs içerisindeki seyyar tanklarda bulunan 2,5 ton kaçak akaryakıta el konuldu. Tır sürücüsü M.Z.K., minibüs sürücüleri N.C.D. ve İ.T. ile tanklarda bulunan kaçak akaryakıtın sahibi olduğunu beyan eden Gürcistan uyruklu M.K.’nin ifadeleri alındı.

Atık yağ tesisinde gerçekleştirilen denetimde alınan numuneler analiz amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(Ayşe Üngör/İHA)