MİT Müsteşarı Fidan’dan davaya katılma talebi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan davaya katılma talebinde bulundu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde müşteki beyanlarının alınmasına devam edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın birçok noktasını bombalayan, darbe girişimini engellemek için sokaklara inen halka helikopterlerle ateş açan sanıkların yargılandığı davaya sürpriz bir isim müdahillik talebinde bulundu. MİT Müsteşarı Fidan, avukatı aracılığıyla mahkemeye katılma talebini iletti.

(İHA)