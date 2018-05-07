Yalova’da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

5 Mayısta beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan “Salih İzzet Erdiş” Yalova Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildikten sonra uyutuluyordu. Ancak 3 gün sonunda 68 yaşındaki Mirzabeyoğlu’nun ölümü gerçekleşmesine karşın, 1-2 gün daha makineye bağlı tutulacağı öğrenildi.

28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kalmasının ardından Mirzabeyoğlu yeniden yargılanıp beraat etmişti.

(Erdinç Bulun/İHA)