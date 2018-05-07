Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99364
ALTIN
182.347
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8503
EURO
5.1228
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

Yalova’da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:24
Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

Yalova’da beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

5 Mayısta beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan “Salih İzzet Erdiş” Yalova Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildikten sonra uyutuluyordu. Ancak 3 gün sonunda 68 yaşındaki Mirzabeyoğlu’nun ölümü gerçekleşmesine karşın, 1-2 gün daha makineye bağlı tutulacağı öğrenildi.

28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kalmasının ardından Mirzabeyoğlu yeniden yargılanıp beraat etmişti.

(Erdinç Bulun/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyoncuların kabusu çeteye nefes kesen baskın
Kamyoncuların kabusu çeteye nefes kesen baskın
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini yaktı
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini yaktı
Eşini yaralayıp kendini eve kilitledi
Eşini yaralayıp kendini eve kilitledi
ABD’li din adamı Brunson’un avukatından açıklama
ABD’li din adamı Brunson’un avukatından açıklama
4 kişiye terörden tutuklama
4 kişiye terörden tutuklama
Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim