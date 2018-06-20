Minibüsün tavanından çıktı: Tam 6 bin 500 paket !

Van’ın İpekyolu ilçesinde durdurulan bir minibüsün tavan kısmına zulalanmış 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste yapılan aramada, tavan kısmına zulalanmış 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ö.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

(İHA)