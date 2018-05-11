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Minibüs öğrenci servisine çarptı

İstanbul Sultangazi sabaha karşı aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs, seyir halinde olan öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis devrilerek yan yatarken, o anlar kameralara yansıdı. Serviste öğrenci olmaması sonucu faciadan dönüldü.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:23

İstanbul Sultangazi sabaha karşı aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs, seyir halinde olan öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis devrilerek yan yatarken, o anlar kameralara yansıdı. Serviste öğrenci olmaması sonucu faciadan dönüldü.

Kaza, dün saat 05.35 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi ile S. Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 34 LAC 577 plakalı öğrenci servisiyle evinden çıkan sürücü hostesi aldıktan sonra öğrencileri almak için yoluna devam etti. Seyir halinde olan servise caddelerin kesişimine geldiği esnada Cebece Köyü istikametinden Eski Edirne Asfaltı Caddesi yönüne giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrencisi servisi devrilerek park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonucu sürücü ve hostes hafif şekilde yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SERVİSTE ÖĞRENCİ OLMAMASI SONUCU FACİADAN DÖNÜLDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki servis kesişime doğru geliyor. O esnada süratli olduğu görülen minibüs, servise ortadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, servis ise devriliyor. Park halindeki araçlara çarparak bir süre sürüklenen servis ardından yan yatıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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